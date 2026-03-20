Vox insiste en culpar al PP de "la guerra sucia" de los críticos y cree que buscan "sabotear" los pactos en CCAA

El diputado de Vox José María Figaredo interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha vuelto a responsabilizar este viernes al PP de "la guerra sucia" de los críticos con la deriva del partido, como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, y considera que el objetivo es "sabotear" los eventuales pactos de gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En una entrevista concedida al 'Programa de AR', recogida por Europa Press, Figaredo ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo "prefiere pactar" con el PSOE y, por eso, "trata de boicotear y sabotear los pactos con Vox". "Le incomodan porque romperían su narrativa", ha agregado.

En esta línea, el dirigente de Vox ha afirmado que 'Génova' ha "boicoteado" los acuerdos postelectorales "en semanas anteriores". "Hemos estado a punto de pactar y los hombres de 'Génova' se meten por en medio, están en el boicot claro de las negociaciones", ha incidido.

Sobre la petición de un congreso extraordinario impulsada por Espinosa de los Monteros, Ortega Smith y otros críticos para abordar la situación interna en el partido, Figaredo ha vuelto a descartar la celebración de esa cita, alegando que Vox "es el partido que más democracia interna que tiene España".

"Un afiliado, un voto y tienen derecho a voto todos los afiliados que estén al corriente de pago, no hay compromisarios (en alusión al sistema 'popular'), no votan agrupaciones (el referencia a los socialistas), se vota cada cuatro años al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y a Santiago (Abascal)", ha sostenido.

ESTATUTOS APROBADOS POR ELLOS MISMOS

Además, ha afeado a los críticos que "ahora se caen del caballo" cuando los estatutos de la formación fueron "firmados y aprobados" por los que ahora los denuncian. "Es un cuento chino", ha zanjado Figaredo.

Sobre las cuentas de Vox, ha defendido que "están colgadas" en la web del partido y son accesibles a todo el mundo. Asimismo, ha recordado que el Tribunal de Cuentas les sancionó por financiación irregular por la recaudación obtenida de la venta de pulseras. "Imagínese el nivel de escrutinio", ha rematado.