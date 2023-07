Vox insiste a la Junta Electoral en medidas en el voto por correo para evitar que el resultado quede "alterado"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha vuelto a dirigirse este miércoles a la Junta Electoral Central (JEC) para avisar de que el resultado de las elecciones generales de este domingo "puede quedar alterado" como consecuencia de "la dificultad" que denuncian que está suscitando el voto por correo.

En su séptimo escrito a la JEC, Vox alude a los ciudadanos a los que Correos no pudo entregar la documentación para votar por no encontrarse en su domicilio, que cifra en 450.000 personas. "450.000 votos de españoles afectan al resultado electoral, que puede quedar alterado", alertan los de Santiago Abascal.

Por ello, piden de nuevo que quienes no puedan ejercer el voto por correo por no contar con la documentación a tiempo puedan hacerlo de forma presencial en los colegios electorales el mismo día 23. Vox reivindica que las incidencias no pueden achacarse a los ciudadanos, sino a "retrasos e incidencias en el funcionamiento del servicio de Correos sobre el voto en estas elecciones".

Esto, según insiste, compromete "gravemente el sistema democrático y las elecciones celebradas", hasta el punto de vulnerar el derecho fundamental del artículo 23 Constitución Española. Por ello, considera "inconcebible" que la JEC no adopte medidas "extraordinarias" ante una situación "extraordinaria".

"Teniendo presente que el jueves se acaba el plazo para votar por correo y que la situación no ha sufrido mejora alguna, reiteramos a la JEC como máximo órgano responsable en periodos electorales para garantizar el desarrollo del proceso electoral y como garante de los derechos fundamentales que se encuentran en juego, que resultan esenciales y consustanciales a los sistemas democráticos que adopte las medidas que considere necesarias pues 450.000 españoles no pueden quedarse sin ejercer su derecho al voto por las que se intentan justificar como negligencias o mal funcionamiento de Correos", reclama Vox.