Vox, sobre la ley de paridad de Sánchez: "Lo que debería controlar es la cremallera de algunos diputados"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, ha rechazado este lunes la nueva ley de paridad anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y frente a ella ha reivindicado "el principio de igualdad". "Pedro Sánchez debería controlar más las cremalleras de algunos de sus diputados", ha propuesto a cambio en alusión al 'caso Mediador'.

En rueda de prensa, Cañizares ha tildado de "ocurrencia" la Ley de representación paritaria que aprobará este martes el Consejo de Ministros. "Lo que tiene que regir es el principio de igualdad, de igualdad de trato ante la ley y de igualdad de oportunidades", ha insistido.

En cualquier caso, ha subrayado que esta medida es fruto de una directiva europea a la que también el Partido Popular votó a favor. "El PSOE y el PP son lo mismo", ha denunciado insistiendo en que la paridad "está en contra de la igualdad" porque no se pueden repartir al 50 por ciento los puestos de trabajo, estudios o puestos de responsabilidad.

A su juicio, este tipo de leyes convierten a las mujeres en "instrumentos" y lanzan el mensaje de que no son suficiente válidas para elegir libremente su camino, además de crear "susceptibilidad" a su alrededor cuando llegan a un puesto de poder.

CAMBIAR DE SEXO PARA CUMPLIR LA LEY

Es más, ha relacionado la ley de paridad con la Ley Trans. "Quien hace la ley hace la trampa, con la Ley Trans lo tienen fácil", ha sugerido apuntando que las personas pueden cambiar de sexo para alternar a un hombre y una mujer en las listas electorales. "Van al registro, cambian de sexo y lo tienen resuelto", ha resumido.

"Yo no estoy aquí por una cuota", ha reivindicado en este contexto Cañizares calificando de "insulto" a las mujeres hacerlas pensar que sólo llegarán a puestos de responsabilidad por leyes y "no por capacidad o mérito". "Queremos a personas valientes, que tengan capacidad y que la demuestren", ha insistido frente a las "ministras incompetentes" que "no saben hacer una ley y desprotegen a las mujeres".