La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox ha decidido no acudir este jueves a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso donde se convalidarán los últimos cinco decretos aprobados por el Consejo de Ministros al considerar "un fraude electoralista" que el Gobierno "utilice" este órgano para "comprar votos" a tan sólo tres días de los comicios.

En un comunicado, recogido por Europa Press, los de Santiago Abascal acusan al Ejecutivo de tratar de sacar adelante en la Diputación Permanente, cuya aritmética parlamentaria es más favorable al Gobierno, aquellas iniciativas que "no ha sido capaz" de aprobar en el Pleno "por falta de mayoría" y a las puertas de las generales.

Vox justifica su ausencia en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha atendido sus solicitudes de suspender la Diputación Permanente, al no contar con una composición proporcional al Pleno. Sin embargo, el pasado día 18 sí acudieron a la última reunión de este órgano que ha funcionado con la misma composición durante toda la legislatura.

La tercera fuerza del Congreso sostiene que la Diputación Permanente "no es una instancia de reconsideración de los textos normativos derogados por el Pleno", ni tampoco puede usarse como "herramienta electoralista" para convalidar decretos leyes que, a su juicio, "son compras de votos encubiertas que comprometen claramente el presupuesto del próximo Ejecutivo".

NO PARTICIPARÁN EN LOS "TRAMPANTOJOS" DE SÁNCHEZ

Vox apunta que son los españoles los que tomarán la palabra este domingo para decidir qué es lo que quieren y, que mientras tanto, sus diputados no participarán en lo que consideran "escenografías" y "trampantojos" de un Gobierno cuyo presidente "usa" las instituciones para "comprar votos" y para "aparentar" que resuelve problemas cuando lo que ha hecho en esta legislatura es "destruirlo todo".

"Lo que toca lo convierte en ruina, miseria y muerte --mantiene Vox--. Ha tenido ocho años para gobernar y corre ahora para fingir una preocupación social de la que carece, tras haber comprometido, según diversos medios de comunicación, más de 30.000 millones de euros en los 18 decretos aprobados desde la convocatoria electoral. Y eso, con unos Presupuestos Generales prorrogados desde 2023 que nunca consiguió sacar adelante".