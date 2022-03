Vox se opone al uso de los militares como "esquiroles sindicales" para sustituir a los transportistas en huelga

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha adelantado este miércoles su oposición a la posibilidad de que se pueda recurrir a las Fuerzas Armadas para paliar las consecuencias de la huelga de transportistas y ha avisado de que eso supondría convertir a los militares en "esquiroles sindicales".

El partido liderado por Santiago Abascal ha insistido en su apoyo a los transportistas, quienes defiende que "no pueden más" y "no pueden hacer otra cosa" que parar porque "no pueden llenar la nevera".

"No se puede convertir a las Fuerzas Armadas en algo así como esquiroles sindicales que vengan a sustituir el pan y el trabajo de nuestros transportistas", ha avisado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, después de que el candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijoo, sugiriera esta idea para garantizar "corredores seguros" para los alimentos perecederos.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo este martes que aún no era necesaria esta participación de las Fuerzas Armadas y abogó por resolver la situación buscando "un punto de equilibrio" entre las partes. "A fecha de hoy", puntualizó.

El dirigente de Vox ha rechazado esta posibilidad y ha preguntado a los periodistas si ellos estarían dispuestos a trabajar perdiendo dinero y a que, además, los sustituyeran otros profesionales en su trabajo. "Es un insulto a los transportistas", ha lamentado insistiendo en el apoyo de su partido a las protestas.

Ortega Smith ha recordado la labor de los camioneros durante la pandemia para garantizar el suministro de productos o sus esfuerzos tras la borrasca Filomena y ha censurado que ahora el Gobierno se "permita" llamarles "ultraderecha".

También el líder del partido, Santiago Abascal, ha publicado una serie de tuits acusando al Gobierno "y sus leyes climáticas" de la "ruina" de los transportistas y abogando por una bajada "radical" de los impuestos "para que puedan llenar los depósitos".

Además, Abascal ha adelantado el apoyo de Vox a la decisión de taxistas y conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular de sumarse a las protestas por la subida de precios de la energía.

"La España que madruga y trabaja está dando un ejemplo de actitud y coraje. Adelante por nuestra economía y nuestras familias", ha animado Abascal, que ya participó la pasada semana en las movilizaciones contra el Gobierno.

"MAFIAS DE LAS MARISCADAS"

Además, ha remarcado que todo ello se está produciendo "sin la ayuda de ni uno solo de esos sindicatos vendeobreros y serviles al poder", en referencia a Comisiones Obreras y UGT. En este sentido, Ortega Smith ha desacreditado la protesta convocada por estos sindicatos, a quienes se ha referido como "las mafias de las mariscadas".

"Sabemos que es una protesta por el precio del marisco", ha ironizado sobre la movilización convocada este miércoles por CCOO, UGT, UPTA, Uatae, Facua y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) para protestar contra la subida del precio de la energía y pedir la protección del empleo ante la situación generada por la guerra de Rusia contra Ucrania.



652816.1.260.149.20220323134539