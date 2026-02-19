Vox pide la comparecencia del exDAO de la Policía en la comisión de investigación del Senado sobre la dana

Archivo - El ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska (izquierda) habla con el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, durante los XVII premios autónomos del año que entrega la Asociación de Trabajadores Autónomos -ATA-. - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado la comparecencia del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión política de la dana, en una propuesta que también reclama las citaciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

Así consta en la propuesta de ampliación de los trabajos de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, fechada este jueves, dos días después de que González presentara su dimisión del cargo, el máximo mando de la Policía Nacional, tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir a trámite una querella por una presunta agresión sexual cometida contra una subordinada.

El 24 de octubre de 2024, cinco días antes del día de la catástrofe que provocó 230 muertos en la Comunitat Valenciana, Marlaska declaró en el Senado que su intención era que González siguiera en el cargo de DAO más allá de la jubilación, prevista para finales de ese año, cuando cumplía 65 años.

Este trámite se materializó poco después, el 11 de noviembre, cuando el Ministerio de Interior formalizó la continuidad de Ángel como DAO en el segundo Real Decreto de ayudas a los afectados por la dana, a través de una disposición final.

LA UME, LA GUARDIA CIVIL O ALCALDES DE MUNICIPIOS AFECTADOS

Más allá de la citación del exDAO, la formación de Santiago Abascal también propone citar a la exministra Teresa Ribera, al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón o a la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, y a alcaldes de diecisiete municipios valencianos afectados.

También al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, o a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, o a cargos del Consorcio de Bomberos de Valencia.

Vox aboga, asimismo, por citar de nuevo a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y al jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, quienes ya se sometieron recientemente al interrogatorio de la comisión.