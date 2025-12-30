Vox pide en el Congreso modernizar las comisarías y dotar a la Policía de vehículos y uniformes "suficientes"

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Torrelavega.- Archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita que se modernicen las comisarías de la Policía Nacional, las sitúen en "lugares estratégicos" y que se dote de "materiales necesarios" a sus agentes.

En la iniciativa, difundida este martes y recogida por Europa Press, Vox reclama un plan "urgente" de modernización y mantenimiento de las delegaciones policiales, así como un nuevo diseño y ubicación con la que los policías dispongan de privacidad, "buena comunicación y accesibilidad".

Asimismo, la formación ha pedido que se equipe con el material necesario a las unidades policiales, incluyendo vehículos "en condiciones adecuadas", uniformes "suficientes" y recursos técnicos "imprescindibles" para llevar a cabo sus funciones.

En el texto, han acusado al Ministerio del Interior de mostrar desinterés por mantener las infraestructuras, que "se han visto gravemente perjudicadas en los últimos años".

Dicho esto, y haciéndose eco de quejas de sindicatos policiales, el partido de Santiago Abascal ha manifestado que, además de goteras o falta de calefacción, las comisarías también carecen de "la privacidad necesaria para el desempeño policial", llegando a exponer la identidad de los efectivos.

Finalmente, el documento señala al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska por equipar a los agentes con vehículos oficiales deteriorados, ofrecer escasos uniformes y de demás "formas de precariedad que afectan directamente al desarrollo de las funciones policiales".