Vox pide no retrasar las elecciones del 14 de febrero en Cataluña y "no estar mareando al pueblo" con las fechas

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido este miércoles no retrasar las elecciones del 14 de febrero en Cataluña para "no estar mareando" con las fechas porque, ha recordado, sería la segunda vez que se aplazarían los comicios autonómicos.

En una entrevista en el 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha señalado que "Vox va a entrar en el Parlamento catalán" y está "preparado para el 14 de febrero", la segunda fecha tras el primer retraso electoral de octubre por el coronavirus.

En su opinión, posponer la fecha "no tiene nada que ver con la pandemia ni con la nieve" si no con las "expectativas electorales de quien convoca las elecciones". Según el portavoz parlamentario, Vox no se presenta a los comicios "en función de las encuestas" porque siempre les dan un peor resultado del que finalmente obtienen, como ocurrió, ha recordado, en Andalucía.

"Las encuestas no nos dirigen", ha señalado Espinosa de los Monteros, que ha dicho que desde su formación tienen "responsabilidad" ante la fecha del 14 de febrero, por lo que ha pedido "no estar mareando al pueblo catalán" y que se mantengan las elecciones como está previsto. "Vox está preparado y creo que tendremos un buen resultado", ha indicado.

El Govern catalán se decanta por posponer las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero más allá de la Semana Santa, teniendo en cuenta el incremento de afectados por la Covid-19 y las malas previsiones para las próximas semanas, aunque la decisión no está tomada, aseguran diversas fuentes del Govern consultadas por Europa Press.

Por su parte, el PSC ha insistido en que "no hay razones" para aplazar las la fecha del 14F y ha recordado que la legislación vigente no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas, por lo que el Govern está obligado a garantizar que se hagan con las máximas garantías.

Además, el líder de Cs en Cataluña y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha acusado al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a la portavoz del Ejecutivo y consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, que no hayan decidido una propuesta clara a 48 horas de decidirse si se celebrarán las elecciones el 14 de febrero: "¿De verdad podemos mirar a las ojos de los catalanes y decirles 'salid en masa a votar, que todo está controlado'?", ha declarado.