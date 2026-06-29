Vox pide suspender una instrucción de Justicia que permitiría nacionalizar a descendientes de emigrantes del siglo XIX

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que su formación ha pedido la "revisión de oficio" y la suspensión cautelar de la instrucción del Ministerio de Justicia por la que, según ha denunciado, se permitiría otorgar la nacionalidad a descendientes de españoles que emigraron en el siglo XIX.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fúster ha recordado que Vox ya recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abría la puerta a la nacionalización de descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.

Pero ahora ha anunciado que van a pedir también la revisión de oficio de una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en octubre de 2022, relativa al ejercicio y alcance de este derecho contemplado en la Ley de Memoria Democrática.

Tras destacar que ese documento lo firmó la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que es hermana de Óscar Puente, ministro de Transportes desde noviembre de 2023, el portavoz de Vox ha defendido que una instrucción administrativa "no puede modificar una ley aprobada por las Cortes" y que, según su lectura, "va a ampliar la concesión de la nacionalidad española hasta los descendientes de la emigración española del siglo XIX".

LA NACIONALIDAD DECIDE EL FUTURO DE ESPAÑA

"Una instrucción interna no puede crear nuevos beneficiarios, no puede incluir excepciones no previstas por el legislador ni alterar la naturaleza jurídica de la nacionalidad española. La nacionalidad es lo más serio porque define quién forma parte del cuerpo político de una nación y, por tanto, decide el futuro de España", ha resumido.

A su juicio, esa instrucción que lleva en vigor más de tres años "va a convertir" lo que para Vox es una "pésima 'ley de nietos'" en "una salvaje ley sin garantía alguna". Por eso, el partido ha pedido su "revisión de oficio, su nulidad de pleno derecho y su suspensión cautelar", arguyendo que "sus efectos pueden ser muy difíciles de revertir" y "afectan directamente a la estabilidad democrática de España".

En este contexto, Fúster ha vinculado esta instrucción con los "robos por parte de la izquierda de la voluntad de los españoles en las urnas" que viene denunciando el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Estamos advirtiéndonos de una amenaza que ya no se puede ocultar, que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando todos los resurtes del poder para alterar el cuerpo político de la nación española", ha incidido, convencido de que "cada vez hay más españoles conscientes de que las próximas elecciones deben celebrarse con plena transparencia, sin trampas administrativas".