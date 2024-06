Vox presenta demanda ante el Supremo contra el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La formación política Vox ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto 212/2024 por el que se aprobó el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido --junto a la Fundación Defensa de la Nación Española (DENAES)-- solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que declare la nulidad de dicho nombramiento al entender que la exvicepresidenta del Gobierno "no cumple los requisitos aplicables".

Los recurrentes sostienen que Calvo "no puede tener la consideración de jurista de reconocido prestigio", entre otras cuestiones, porque su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba no obtuvo la mención 'Cum Laude' ni fue "objeto de publicación" y porque "no ostenta la condición de Catedrática".

En el escrito, además, comparan su currículum con el de "otros predecesores en el cargo" como Antonio Jiménez Blanco, Antonio Hernández Gil, Íñigo Cavero, Francisco Rubio o Teresa Fernández de la Vega.

En este sentido, insisten en que "queda acreditado" que Calvo, "a pesar de su amplia trayectoria política", "no reúne la condición de jurista de reconocido prestigio" que fiija la ley por la que se regula el Consejo de Estado. "En el presente supuesto ni existe un reconocimiento por parte de la comunidad jurídica ni tampoco un ejercicio continuado de la profesión de jurista", señalan.