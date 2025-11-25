Vox propone hoy en el Congreso extender los descuentos de viajes a las islas a supuestos de divorcio o separación

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Política Territorial del Congreso votará este martes una iniciativa de Vox en la que propone extender las bonificaciones del 75% en el transportes aéreo y marítimo para los residentes de las islas, Ceuta y Melilla a los supuestos de divorcio, separación o situaciones de dependencia.

Se trata de una proposición no de ley --iniciativa no vinculante-- con la que Vox busca conseguir el apoyo del Congreso para instar al Gobierno a acometer modificaciones normativas para extender el régimen de bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo a diferentes supuestos.

Lo que plantean es que se puedan acoger a estas bonificaciones los padres no custodios con derecho de visitas o que tengan atribuida la custodia compartida de un hijo menor no emancipado y/o en situación de dependencia, y no sea residente en Canarias y Baleares, Ceuta o Melilla, en aplicación de un régimen de visitas o de custodia establecido judicialmente que le exija viajar a dichos territorios extrapeninsulares.

También quieren incluir a los menores no emancipados no residente sen Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla que quieran visitar al padre no custodio o que tenga atribuido sobre él un régimen de custodia compartida, siempre que el padre sea residente en dichos territorios extrapeninsulares.

Por último, plantean la posibilidad de que se puedan aprovechar de estas bonificaciones las personas no residentes en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla con un ascendiente en primer grado en situación de dependencia residente en dichos territorios extrapeninsulares.