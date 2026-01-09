Vox propone interrogar a las hijas de Zapatero en la 'comisión Koldo' del Senado

Archivo - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha aprovechado la ampliación del listado de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' para proponer las comparecencias de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como volver a citar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al entorno "del entramado" de Plus Ultra.

Así consta en el listado que ha registrado este viernes Vox en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que quieren que desfilen Laura Zapatero y Alba Zapatero como "administradoras solidarias de WHATAFAV S.L.".

Cabe recordar que la decisión final sobre citar a estas personas recae sobre la mayoría absoluta del PP y en anteriores ocasiones rechazaron llamar a comparecientes propuestos por Vox, aunque luego sí que los han acabado citando, como el propio Zapatero.

Además de Sánchez y las hijas de Zapatero, Vox quiere que comparezcan el empresario Fernando Sumelzo; la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo; la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el expresidenta de la SEPI Vicente Fernández; el presidente y dueño de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y su consejero delegado, Roberto Roselli.