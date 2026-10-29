Vox se querella contra Óscar Puente en el Supremo por presunto homicidio imprudente y lesiones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo).

En un escrito recogido por Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal señala que la querella se dirige contra el ministro "por el incumplimiento de sus propios deberes de dirección y control en relación con la seguridad ferroviaria y con la supervisión de las entidades adscritas, en los términos concretados en los hechos y fundamentos siguientes".

"No se le atribuye una responsabilidad objetiva por el cargo ni por los actos de sus subordinados, sino la omisión de sus deberes personales de garantía, con reserva de ampliación frente a quienes resulten responsables", abunda.

El partido subraya que el alto tribunal ostenta la competencia para asumir la querella por el aforamiento de Puente, y no el juzgado del municipio toledano de Orgaz, encargado de la investigación del siniestro.

"OMISIÓN DE UNA RESPUESTA DE SUPERVISIÓN"

Así, Vox mantiene que la querella "se dirige a la omisión de una respuesta de supervisión efectiva, orientada a revisar los mecanismos de detección y control de riesgos, la aplicación real de los procedimientos de seguridad y la implantación y seguimiento de medidas correctoras tras accidentes de extraordinaria gravedad y de las advertencias reiteradas que siguieron".

Y remarca que la actuación exigida al ministro "consistía en activar, a través de los órganos competentes, la obtención de información técnica suficiente; exigir una evaluación documentada de las deficiencias relevantes para la seguridad; impulsar los controles, inspecciones o auditorías procedentes; requerir planes correctores con responsables y plazos; y verificar que las medidas acordadas se ejecutaban efectivamente".

Por ello, pide al Supremo que admita la querella contra el ministro por los presuntos delitos de homicidio imprudente y de lesiones, le llame a declarar en calidad de investigado, escuche a varios testigos y designe "peritos independientes con especialidad en circulación" para que expongan sus "conclusiones técnicas".