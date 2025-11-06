Vox se querella ante el Supremo contra el ministro Torres por falso testimonio en sede parlamentaria

Archivo - El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia en la comisión por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 6 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por la presunta comisión de un delito de falso testimonio en sede parlamentaria.

Así lo ha hecho tras analizar las comparecencias del ministro en las comisiones de investigación sobre los presuntos casos de corrupción del Congreso y el Senado y tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que muestra que sí conocía al empresario Víctor de Aldama, presunto corruptor de la trama Koldo y que abordaron la compra de mascarillas.

En su escrito, Vox mantiene que el ministro "mintió" en sede parlamentaria sobre su relación con De Aldama y su socio en la trama Hidrocarburos, Ignacio Díaz Tapia. Además, negó su intervención en la gestión de pagos y propuestas de negocio con la contratación de material sanitario en Canarias en el marco de la pandemia, pero la UCO constata que "tuvo una participación muy activa e interesada en el éxito del negocio" de esta trama.

En un comunicado enviado este jueves, Vox informa de que ha solicitado la declaración de Torres, De Aldama y Tapia, además de diversos documentos.