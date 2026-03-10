Vox rechaza celebrar el congreso para abordar lo interno que pide Espinosa y reclama "dejarse de pijadas y gilipolleces"

El diputado de Vox, José María Figaredo (c), durante la voladura de las torres de la Central termoeléctrica de Compostilla II, a 12 de febrero de 2026, en Cubillos de Sil, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID/SORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha rechazado este martes la posibilidad de que Vox celebre una asamblea extraordinaria para abordar la situación interna del partido, como pide el exdirigente Iván Espinosa de los Monteros, y ha reclamado "dejarse de pijadas y gilipolleces".

Espinosa de los Monteros pidió un congreso para abordar "la democracia interna" en el seno de Vox ante el "estrechamiento" y el "proceso de empobrecimiento" que, a su juicio, sufre la formación. El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ya dijo el lunes que la cita "se celebrará cuando toque", y recordó que hay otros órganos de debate en Vox, como el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el Comité de Acción Política (CAP) o el Comité Consultivo.

Figaredo se ha expresado en esta misma línea en una declaración ante los medios en Soria, donde ha asegurado que es el PP el que quiere ese congreso y lo está pidiendo "a través" de Espinosa de los Monteros, "al que están utilizando".

"Se están paseando (Espinosa y otros de la corriente crítica con la deriva de Vox) por todos los medios afines al PP que durante años como portavoces de Vox no les daban entrevistas y, de repente, ahora, justo antes de unas elecciones (las de Castilla y León), todo son entrevistas y se pasean por todos los platós de televisión", ha reflexionado.

Así, ha concluido que el PP "quiere controlar" a Vox a través de ese presunto congreso mediante el cual "colocarían a un títere" en la formación que preside Santiago Abascal. "Eso es lo que pretenden", ha agregado. Figaredo ha pedido "dejarse de pijadas, de gilipolleces, de si un congreso y el cotilleo" porque eso es "la tendencia" de "la vieja política", representada en el PP y el PSOE, para "enfangar, complicar y quedarse con la anécdota".