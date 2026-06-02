Vox rechaza que Feijóo negocie la moción de censura con Puigdemont y le urge a presentarla

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha rechazado este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, negocie con el expresidente catalán Carles Puigdemont una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez, pero, en todo caso, le ha urgido a presentarla ya y dejar de "marear" a los españoles.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha querido dejar claro que para su partido y "para el conjunto de los españoles" es "rechazable y cuanto menos condenable" que el PP pueda sentarse en Waterloo con Puigdemont, líder de un partido que ha dado "un golpe de Estado", como así le ha sugerido el secretario general de Junts, Jordi Turull, si quiere contar con los votos de sus diputados.

"Creo que no lo entendería absolutamente nadie", ha insistido Millán, antes de poner de relieve que tanto Junts como el PNV "han sostenido al Gobierno más corrupto de la historia, han participado de sus corruptelas y se han dedicado a extorsionar a todos los españoles convirtiéndoles en moneda de cambio para obtener todos los beneficios que se le niegan al conjunto de los españoles".

EL PSOE ESTÁN RIÉNDOSE CON ESTOS DEBATES

Así las cosas, la dirigente de Vox ha subrayado que su partido no quiere "absolutamente nada" con esta "gente" para recalcar que lo que urge ahora, "más allá de debates artificiosos que luego se materializarán o no", es que el PP presente ya una moción de censura y "deje de marear" a los españoles y de darle "un balón de oxígeno" al PSOE.

"Si el PP quiere presentar una moción de censura para la convocatoria inmediata de elecciones y sin ningún tipo de cesión a los separatistas", Vox ha confirmado que la respaldará, "pero que la presenten ya" porque "lo que no puede ser" es el PSOE en estos momentos esté "riéndose" presenciando un debate que, a su juicio, es "artificial si no se materializa" cuando debería estar "preocupado" por una oposición "férrea, total y frontal".

En este punto, Millán ha recordado que en su día Vox presentó dos mociones de censura, a sabiendas de que "no iban a dar los números para sacarla adelante", porque estaban convencidos de que lo que había que hacer era "desgastar" al Gobierno.