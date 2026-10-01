Vox recibe "con mucha alegría" la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla: "Es lo normal"

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que su formación recibe "con mucha alegría" la noticia de que los Reyes van a visitar Ceuta y Melilla, un viaje que, a su juicio se enmarca dentro de la normalidad.

Zarzuela y el Gobierno han informado este jueves de que Felipe VI y la reina Letizia visitarán Ceuta el próximo 13 de octubre, un día después de la celebración de la Fiesta Nacional y dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes que tuvo lugar el 30 de julio.

Tras ese episodio el presidente de la Ceuta, Juan Jesús Vivas, que se reunió con el jefe del Estado en Palma de Mallorca a principios de agosto, trasladó el deseo de Felipe VI de visitar su ciudad, pero el Ejecutivo se limitó a señalar que la visita se organizaría cuando se considerase oportuno.

En declaraciones en el Congreso, después de confirmarse los días del viaje a Ceuta y también a Melilla, la portavoz de Vox ha señalado que en su partido están "muy contentos". "Es lo normal, así que con mucha alegría de que el Rey vaya a Ceuta, claro que sí", ha comentado tras asistir a la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que ha corrido a cargo del jefe del Estado.