Vox reclama a Guardiola "hechos, no palabras" y constata que aún "están lejos" de pactar en Extremadura

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha pedido este lunes a la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, "hechos, no palabras", y ha afirmado que su formación y los 'populares' "todavía están lejos" de sellar un acuerdo para un gobierno de coalición autonómico.

"Hechos, no palabras", ha señalado Fúster en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, después de que Guardiola haya asegurado en una entrevista concedida a 'OkDiario' que quiere que los de Santiago Abascal sean sus socios de gobierno y que a Vox y al PP "les unen más cosas de las que les separan". Según el portavoz, la Guardiola de esa entrevista "parece que está en sintonía con Vox, pero está desintonizada con la que llamó 'señoro' a Abascal o con la de su propia campaña para las elecciones y es evidente que es mucho más lo que le une al PSOE porque lo han pactado todo", ha agregado.

Fúster ha precisado que las conversaciones están en marcha, y más avanzadas de lo que Guardiola "quiere reconocer". Pero "a día de hoy, todavía estamos lejos", ha lamentado. El portavoz nacional de Vox ha explicado que Guardiola "no ha presentado ninguna propuesta", tras las elecciones del 21 de diciembre en las que Vox duplicó su fuerza en Extremadura, algo más de un año después de romper este y el resto de ejecutivos de coalición que mantenían con el PP, mientras que las de Vox "son muy razonables", aunque no ha entrado en detalles.

"La música está bien, pero ¿dónde está la letra? La tiene que poner ella, y se pone sentándose y ofreciendo en sintonía con esa música", ha resumido Fúster.

DISCRECIÓN EN LAS NEGOCIACIONES

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que Vox "no negocia en ruedas de prensa, en entrevistas en los medios y con opiniones de tertulianos" y se ha limitado a repetir que su formación busca "un cambio de políticas" en Extremadura, Aragón, España y la Unión Europea (UE), fundamentalmente en las áreas de políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político, fiscalidad, memoria histórica e ideología de género. Si para lograr esos cambios deben integrarse en ejecutivos de coalición, "que así sea", ha agregado.

Así, ha advertido al PP de que Vox "no está para sostener ambigüedades ni para servir de muleta a nadie". "Si el PP quiere el apoyo de Vox tendrá que hablar claro y comprometerse con medidas concretas que nos piden los electores, no puede intentar utilizarnos mientras nos mira por encima del hombro", ha señalado Fúster. En esta línea, ha recomendado a los 'populares' "rectificar" si creen que "se han equivocado gravemente siendo los aliados del PSOE". "Si esa es la realidad lo tendrá facilísimo", ha insistido.

La primera sesión de investidura de Guardiola, en la que necesita mayoría absoluta para revalidar su cargo, tendrá lugar el 3 de marzo, y previsiblemente saldrá derrotada con el 'no' de Vox. A partir de este día, tiene un período de dos meses para constituir gobierno y, si no lo logra, habrá repetición electoral. Fúster ya ha adelantado este lunes que Vox no se abstendrá en la segunda votación, en la que la presidenta extremeña necesitaría más síes que noes. "La abstención cabe pocas veces, nosotros no estamos en eso", ha dicho.

NEGOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ARAGÓN

Por otro lado, Fúster ha desligado las conversaciones de Extremadura de la negociación para formar gobierno en Aragón, tras las elecciones del 8 de febrero en las que Vox también redobló su representación en la autonomía. "Son independientes, no jugamos a la táctica y se puede dar la paradoja de que haya pacto en Aragón y nuevas elecciones en Extremadura", ha avisado.

En Aragón, el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, y el equipo negociador de Vox, compuesto por el exvicepresidente y candidato el 8F, Alejandro Nolasco, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, ya se han intercambiado algún mensaje, según ha revelado Fúster en la rueda de prensa, pero ha precisado que todavía no se han sentado a negociar.