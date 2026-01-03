Vox reprocha a Feijóo que "aplaudiera" a Correa y dice a Puente que los venezolanos deseaban que llegará el día de hoy

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox, en la sede de Vox, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reprochado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "aplaudiera en pie" en el Congreso, junto a sus diputados, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, y sus parlamentarios abandonaban el hemiciclo.

Así ha respondido en la red social 'X' la formación de Abascal al mensaje lanzado esta mañana por Feijóo, que ha subrayado que su "máxima prioridad en todo momento" es la protección de los españoles en Venezuela y ha reiterado su respaldo a "un futuro sin represión y con una transición democrática" encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y por la dirigente opositora María Corina Machado.

La formación de Santiago Abascal le ha respondido con un 'tuit' con ese reproche y las palabras rechazando el ataque estadounidense escritas por Correa, quien fue señalado por el presidente de EEUU como el "siguiente" al que detendrían por su supuesta relación con el narcotráfico.

Por otro lado, Vox ha respondido en la misma red social al ministro de Transportes, Óscar Puente, que había publicado un mensaje en el que se leía: "Lo que se temía, ya está sucediendo". "Es lo que temías tú y tu jefe. Los venezolanos no lo temían, lo deseaban", le ha replicado el partido derechista.