Vox respalda a Trump frente a Sánchez por el gasto en Defensa: "Sólo le ha dicho que esto es una política de adultos"

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha expresado este miércoles el apoyo de su formación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras arremeter contra España por no invertir en defensa más del 5% de su PIB.

"Trump sólo le ha dicho a Sánchez que esto es una política de adultos", ha señalado Buxadé en rueda de prensa junto a sus socios de Patriotas, después de que el mandatario estadounidense haya elevado el tono contra España a cuenta del gasto en defensa y seguridad.

En concreto, el magnate ha amenazado con imponer represalias arancelarias por la negativa del presidente, Pedro Sánchez, a elevar el gasto por encima del 2,1% del PIB y no llegar al 5%, tal y como comprometieron los socios de la OTAN en junio en la cumbre de La Haya. Sánchez informó entonces de que la Alianza Atlántica le permitía "flexibilidad" para alcanzar ese porcentaje.

Para Buxadé, Sánchez "está acostumbrado a mentir", pero ha advertido de que "cuando sale de las fronteras de La Moncloa, nadie le ríe las gracias". En este contexto, ha asegurado que la política de defensa del jefe del Ejecutivo consiste en "movilizar un buque" para proteger a "unos niños malcriados" que se han ido a dar un paseo "consumir drogas y hacer el payaso", en alusión al buque de la Armada 'Furor' desplegado para auxiliar a la flotilla humanitaria de Gaza en caso de que hubiera sido necesario.

Buxadé y la presidenta del grupo del Parlamento Europeo Patriotas por Europa, Kinga Gál, han presentado este miércoles en Madrid la Declaración de Madrid sobre la Prosperidad, la Competitividad y el Empleo en Europa. Se trata de una 'hoja de ruta' que marca un nuevo paso en la construcción de una "alternativa patriótica" al modelo de Ursula von der Leyen y al bipartidismo que, según denuncian, han llevado a Europa "a la ruina económica y moral".