Vox reta a Sánchez a recurrir el "palo" del TUE sobre Junqueras mientras negocia con ERC

Publicado 19/12/2019 11:45:46 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha retado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a recurrir la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, pero ha mostrado sus dudas de que lo vaya a hacer mientras negocia su investidura con los independentistas catalanes.

Así lo ha puesto de manifiesto, en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado sobre el fallo del Tribunal de Luxemburgo, que ha dictado que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado 26 de mayo.

Espinosa de los Monteros ha subrayado que el fallo del TUE, además de ser "un palo para España", es un "ataque" a su soberanía y a su justicia, pero también "una demostración más" de la "falta de lealtad" de las instituciones europeas a miembros tan importantes como nuestro país, al que algunas personas e instituciones, ha dicho, quieren que esté "débil".

ESPAÑA NO SE RESPETA A SÍ MISMA

Es más, ha llegado a decir que esto no se produciría "jamás" como otros miembros de la UE, entre los que ha citado Alemania, porque son países que "se hacen respetar", algo que no ha ocurrido en España en los últimos años. Y es que, a su juicio, si España "no se respeta a sí misma y no se defiende en sus propias instituciones, es mucho más difícil pedir que instituciones extranjeras lo hagan".

"Si nosotros mismos estamos fomentando el golpe, con un Gobierno que está hablando con los golpistas y cediendo a sus chantajes, es mucho más difícil pedir que las instituciones europeas defiendan la justicia española y nuestra soberanía", ha abundado.

El dirigente de Vox ha advertido de la necesidad de que en España se recupere "el sentido común", esto es, que se deje de negociar "con quienes quieren disolver la nación" y que se renuncie a incorporar al Gobierno a aquéllos cuyo objetivo es "destruirla".

En este punto, ha garantizado que tanto los servicios jurídicos de Vox, que "tan bien" han actuado ya en la defensa de España, como el grupo parlamentario estarán "muy atentos" para evitar que los intereses de España se vean "lesionados".

¿QUÉ HARÁ SÁNCHEZ?

Todo lo contrario de lo que, a su juicio, está haciendo el Gobierno de Sánchez. Y es que Espinosa de los Monteros sostiene que un Gobierno comprometido con la unidad de España, con la soberanía y con la justicia debería estar "desde el primer minuto" viendo qué recursos caben contra el fallo sobre Junqueras y qué manera hay de impedir que esto haga mas daño a España.

"Pero esto es muy difícil que suceda si los guardianes de la nación están en paralelo negociando con aquellos que la quieren disolver --ha manifestado--. Es muy difícil defender a España en Europa mientras la estamos atacando internamente".

Preguntado sobre cómo interpreta que el independentismo pida ya la libertad de Junqueras, ha apuntado que los independentistas siguen "una línea lógica" y que el problema no es tanto ése como que en el otro lado haya sucesivos gobiernos que no sólo son incapaces de hacer frente a ese "dislate", sino que mantienen conversaciones con quienes quieren romper España.