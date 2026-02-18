Vox tacha de "cotilleo" el chat sobre su presupuesto y exige al PP que cuente cómo aprueba sus cuentas

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha tildado este miércoles de "cotilleo" que la Ejecutiva de Vox diera luz verde a su presupuesto para 2025 en un chat de WhatsApp sin una evaluación exhaustiva, y ha exigido al PP que cuente cómo aprueban "sus cuentas".

Según ha publicado 'El Mundo', la Ejecutiva de Vox dio el visto bueno a la previsión presupuestaria para 2025 en plena Navidad de 2024 en un chat de WhatsApp y sin un análisis, en algunos casos mediante 'emojis'.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Figaredo ha minimizado la polémica en comparación con la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel Jiménez, acusado de violación; las nuevas revelaciones sobre los presuntos casos de corrupción que supuestamente afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez; o el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que dejó más de 46 muertos.

"Los cotilleos sobre si un WhatsApp o no un WhatsApp", ha señalado, poniendo en foco en el PP: "Que nos cuente el PP cómo aprobaban sus cuentas o cómo celebraban los cumpleaños", ha agregado el secretario general del grupo parlamentario.