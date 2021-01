Vox tacha de "postureo" la foto de Casado retirando nieve y acusa a sus gobiernos de falta de previsión

Buxadé recuerda las promesas de PSOE y Podemos para impedir subidas de la luz: "Mienten de forma sistemática, no tienen decencia"

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha tachado este lunes de "postureo obsceno" la difusión de la fotografía del presidente del PP, Pablo Casado, retirando nieve en varios centros de salud de Madrid, al tiempo que le ha recordado que también los gobiernos municipales y autonómicos del PP pecaron de falta de previsión frente al temporal de nieve 'Filomena'.

Casado visitó este domingo varios centros de salud de Madrid retratándose, pala en mano, retirando la nieve acumulada en las entradas de los mismos, una imagen que se ha hecho viral y que no sólo ha criticado ya el Gobierno sino también en Vox, a través de Buxadé.

En rueda de prensa desde la sede nacional del partido, el portavoz de Vox ha comentado que, al contrario que Casado, él sólo lleva año y medio dedicándose a la política y que, por tanto, "nunca" se ha hecho una fotografía de "postureo".

"Lo que se le exige a los políticos es que ejerzan sus responsabilidades y que si están ayudando a la gente, no se publique porque es algo obsceno", ha comentado Buxadé. Es más, ha añadido que si algún día se hace una foto así, espera que los afiliados de Vox se lo "recriminen".

Y EL PP SACA FOTOS DE ABASCAL CON UNA PALA

La crítica del portavoz de Vox ha sido respondida en redes sociales por miembros del PP como la portavoz de Interior del Grupo Popular, Ana Vázquez, quien ha salido en defensa del líder del PP difundiendo en Twitter una foto de Santiago Abascal retirando nieve en su casa que había sido publicada en la cuenta de Instagram de su pareja.

Buxadé, aunque saluda que Casado, al igual que otros ciudadanos, haya ayudado a paliar los efectos de este temporal, ha añadido que la "mayor responsabilidad" del líder del PP era haber dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Rodríguez Almeida, que hubieran puesto "todos los medios" para evitar las imágenes que se han visto en las calles de Madrid.

Al margen de que un temporal siempre conlleva cuestiones imprevisibles, el dirigente de Vox ha apostillado que lo que "lo que no es inevitable ni imprevisible" es que desde la tarde del sábado a este lunes "no se hayan puesto todos los medios necesarios" para facilitar la movilidad por las calles y carreteras de la provincia "con plena libertad".

'FILOMENA' PONE EN EVIDENCIA AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

A su juicio, 'Filomena' ha puesto de relieve que el Estado autonómico vuelve a ser "un enemigo de la libertad, la seguridad y tranquilidad" de los españoles, muchos de los cuales, ha denunciado, han tenido que vivir desde el sábado situaciones "graves y extraordinarias" al haberse quedado atascados, aislados o desamparados ante la falta de previsión tanto de los gobiernos locales y autonómicos como del Ejecutivo nacional.

En este punto, ha criticado que ahora todo gire en torno a la "peleíta" entre el PSOE y el PP sobre si declarar o no a Madrid "zona catastrófica" para ver quién es o no el responsable de la situación ya no sólo en la Comunidad de Madrid sino de otras comunidades afectadas también por este temporal.

Según ha insistido, "todos", los ayuntamientos y las comunidades "son igualmente responsables" del caos que se está viviendo en el país, "y por encima de todos el Gobierno nacional" que, a su juicio, ha colocado a los españoles en "un estado de excepción encubierto" y por no haber puesto "todos los recursos de la Nación" al servicio de los ciudadanos ante una temporal de estas características.

Un asunto este que, según ha confirmado Buxadé, provocará "con toda seguridad" que los representantes de Vox reclamen las explicaciones y las comparecencias de los responsables que correspondan en los ayuntamientos, parlamentos autonómicos y el Congreso.

MÁS DINERO PARA LA UME

Durante su comparecencia, el portavoz del partido ha alabado singularmente la labor desarrollada una vez más por la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) en este temporal para cargar contra el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por defender en su día que había que reducir el presupuesto dedicado a Defensa para dárselo a los "chiringuitos" contra la violencia de género.

En la crítica al Ejecutivo tampoco se ha olvidado Buxadé de denunciar que Podemos, "ese gran proyecto político" que iba a "liberar" a los españoles de las subidas de luz y gas no haya hecho nada por evitar la del inicio de 2021, en pleno invierno, "No tienen decencia", ha enfatizado Buxadé, quien ha acusado a los de Pablo de Iglesias de estar también "al servicio" de esas multinacionales a las que criticaban.

"Mienten de forma sistemática --ha enfatizado--. Es el Gobierno de la mentira y, cuando uno miente, se convierte en un mentiroso y su forma de vida es mentir, no saben distinguir la verdad de la mentira".