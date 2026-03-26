Vox ve "cobarde" a Feijóo y dice que Sánchez "no tiene huevos" para atacar a Abascal fuera del Congreso

Archivo - El diputado de Vox José María Figaredo durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha tachado este jueves de "cobarde" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien responsabiliza de las acusaciones de malversación lanzadas por los críticos del partido, y ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene huevos" para atacar al presidente de su partido, Santiago Abascal, fuera del Congreso, sin inmunidad parlamentaria.

En el Pleno de este jueves, Sánchez cargó contra el uso de fondos públicos por parte de Vox y acusó a Abascal de estar en política para "forrarse" y de tener como patria "un billete de 500 euros", a la vez que le afeó las denuncias de financiación irregular lanzadas por sus excompañeros.

En los pasillos de la Cámara Baja, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha censurado las "terribles barbaridades" que Sánchez soltó a Abascal pese a saber que son "mentira". Es más, ha llegado a decir que el presidente "no tendría huevos de soltarlas si no estuviese amparado por la inmunidad parlamentaria".

Con todo, Figaredo considera que estas informaciones salen tanto de Ferraz como de Génova y, concretamente, "del entorno directo de Feijóo" con la única intención de tratar de silenciar "al único partido que tiene cero casos de corrupción".

TRATAN DE "EMBARRAR" A ABASCAL CON "MENTIRAS"

"Tratan de embarrar a Vox porque saben que en los próximos meses vamos a ver todos los casos de la Kitchen y a todos los políticos del PSOE embarrados en la corrupción --ha justificado el dirigente de Vox--; por eso están soltando estas mentiras".

Figaredo sostiene que no sólo Sánchez es un "cobarde" por decir estas "salvajadas" en el Congreso, amparado por la inmunidad parlamentaria, sino que también lo es Feijóo. "Al menos (su antecesor) Pablo Casado tuvo la valentía de lanzar sus críticas a la cara, pero Feijóo no se atreve a hacerlo", ha apuntado.

"O sea que cortemos el rollo, que se dejen de chorradas y dejen de intentar pringar al único partido que tiene cero casos de corrupción y al que le está haciendo sombra a este bipartidismo", ha resumido.

También la portavoz de Vox, Pepa Millán, se ha referido a la intervención del presidente Pedro Sánchez en el debate del Congreso del miércoles, tachándolo de "espectáculo lamentable" y criticando que se convierta el Congreso en "una barra de bar".

LOS CRÍTICOS, "PEONES DE GÉNOVA"

Y en la red social X, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha cargado contra los críticos de Vox por dar "balones de oxígeno" al PSOE y convertirse en "peones" del bipartdismo

"Cuando tus mentiras, insidias, tergiversaciones y ataques desmedidos e injustos a tu partido, menoscabando la dignidad, trabajo e imagen de cuantos dedican su vida a construir una alternativa, son carnaza para la prensa del régimen bipartidista y alimentan a Sánchez en la tribuna y ocultan la brutal corrupción que está desangrando España, dando balones de oxígeno al gobierno más corrupto e indecente de la historia de España, es el momento de caer en la cuenta de que eres un peón de Génova y Ferraz".