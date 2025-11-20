Vox ve la condena al fiscal general como "otro hito de la vergüenza del Gobierno" y pide elecciones "por dignidad"

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha asegurado este jueves que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos es "otro hito más de la vergüenza" que supone el Gobierno y ha pedido elecciones "por dignidad y coherencia".

En una valoración desde el Congreso, Figaredo ha acusado al Ejecutivo de "colonizar, manosear y tomar al asalto" todas las instituciones del Estado y ha recordado que los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano, David, también tienen causas pendientes de resolución judicial. "Una pieza más del Gobierno, es una cosa impresionante e impactante", ha subrayado.

Por eso, el secretario general del grupo parlamentario, que ha destacado que García Ortiz está inhabilitado para desempeñar sus funciones, cree que "si tuviesen dignidad y coherencia convocarían elecciones hoy mismo", y ha apelado al PP para que ejerza una "oposición frontal y total, de distancia infinita y sistemática en las calles, las instituciones y los tribunales".

Por último, ha recordado que Sánchez dijo que "quién pediría perdón" al fiscal general del Estado cuando el caso por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, acabara sin condena, para preguntarse "quién pedirá perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno".