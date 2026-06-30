Vox ve un "golpe de estado" con las nacionalizaciones y pide quitar el voto por correo a los residentes en el extranjero

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo durante una sesión plenaria. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox considera que el proceso de nacionalizaciones con la llamada 'Ley de Nietos' supone un "golpe de estado a cámara lenta" y, además de pedir la suspensión de esa norma, propone privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por correo, de manera que si quieren votar sólo puedan hacerlo directamente de forma presencial en los consulados o embajadas, aunque estén a cientos de kilómetros de distancia.

Así lo ha reclamado este martes el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien ha admitido que esa fórmula entrañará "dificultades" para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Pero en Vox consideran que hay que tomar medidas ante el "golpe de Estado a cámara lenta" que, a su juicio, está impulsando el Gobierno desde 2022 con el proceso de concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados y emigrantes españoles amparado en una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

Figaredo ha recordado que Vox ya recurrió en su momento ante el Tribunal Constitucional esa disposición que contiene la llamada 'Ley de Nietos' y ahora ha reclamado la "revisión de oficio", la suspensión cautelar y la nulidad de la instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 para regular el procedimiento para la concesión de la nacionalidad por esa vía.

EL PSOE BUSCA ASEGURARSE 10 O 15 ESCAÑOS

Los de Santiago Abascal buscan suspender todo el trámite de acceso y admisión en el CERA porque, dicen, está siendo "enormemente opaco", entre otras cosas, porque el Gobierno ha dejado "en manos de autoridades extranjeras gran parte el proceso de nacionalización y de incorporación" al registro de estos electores en el extranjero.

Figaredo ha señalado que, mientras para el voto postal en territorio nacional se exige la identificación del elector tanto a la hora de pedir el voto como de depositarlo en Correos, en el extranjero el material electoral se envía a todos los inscritos en el CERA y no se les pide identificación tampoco al entregar el sufragio en un sistema postal que depende del país en el que residen.

Además, ha apuntado que estos nuevos españoles puede elegir a qué circunscripción se adscriben. "No hace falta que voten todos al PSOE, basta con que se dirija un puñado de votos a las provincias donde baila un diputado entre un partido y otro para que el PSOE pueda asegurarse 10 o 15 escaños con que les voten 10.000 o 20.000 personas", ha indicado el diputado de Vox, convencido de que los socialistas ya están "tratando de dirigir el voto".

SE EXTERNALIZA EL PROCEDIMIENTO

Figaredo también ha denunciado que por ejemplo en Cuba, se ha externalizado la gestión de la regularización y del sistema de votación mediante la concesión de contratos a las empresas Palco y Neoris.

En este contexto, ha recordado que el CERA hay registradas 2,7 millones de personas y que ahora hay pendiente de resolución 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad. Según sus datos, entre 2020 y 2023, los inscritos aumentaron en un 7,2% y en los últimos tres años han crecido en un 17,9%.

"Si logran sacar adelante todo el procedimiento podrán más que duplicar el actual CERA y parece que lo están haciendo", ha alertado, recalcando que la concesión de nacionalidades y el registro en el CERA se han "acelerado terroríficamente".

Preguntado si desconfían de la labor de los cónsules que tienen que decidir sobre estas nacionalizaciones, Figaredo ha destacado que no podrán denegarlas porque se habrán hecho conforme a una ley "pensada para el fraude".

Sobre el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también haya criticado en los últimos días este procedimiento de nacionalizado hablando de "ingeniería electoral", Figaredo se ha felicitado de que Vox esté "generando opinión". "El tiempo nos da la razón de forma sistemática, que todos se suban al carro es fantástico", ha deslizado.