Vox ve las imputaciones en SEPI como "la crónica de una muerte anunciada", pero ya debía haber habido dimisiones antes

Archivo - José María Figaredo, en una rueda de prensa en el Congreso - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha declarado este martes que la imputación de la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y de otros directivos de la compañía estatal es "la crónica de una muerte anunciada", pero cree que el presidente Pedro Sánchez y su Gobierno ya debían haber asumido responsabilidades políticas hace tiempo.

"El Gobierno debió asumir responsabilidades políticas cuando imputaron a la mujer de Sánchez, cuando imputaron al hermano de Sánchez, los cuales están ya sentados en el banquillo; cuando metieron en la cárcel al otro 'número dos' (Santos Cerdán), cuando todo el entorno del gobierno está pringado, cuando el padrino político del gobierno (Zapatero), que salió a decir que ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho, encontramos que tiene joyas de un millón y pico metidas en una caja fuerte de un piso del PSOE", ha relatado en rueda de prensa en el Congreso.

También "cuando a María Jesús Montero se le dijo que su 'número 2' en Hacienda había llevado a cabo maniobras para facilitar el pago de determinadas deudas, precisamente de Aldama, y salió a decir, pongo la mano en el fuego".

"Desde ese momento debían haber tomado responsabilidades políticas", ha apostillado, añadiendo que "lo que está sucediendo con la SEPI no es más que la crónica de una muerte anunciada". "Es evidente que hay una trama de corrupción brutal en torno al Gobierno y al PSOE, y lo que deberían hacer es abandonar el gobierno y ponerse a disposición judicial", ha concluido.