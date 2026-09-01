Vox ve a Sánchez capaz de impedir que haya elecciones y de buscar "un estallido social" para ceder Ceuta y Melilla

1113412.1.260.149.20260901135001 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "capaz de no convocar elecciones" y cree que su objetivo es un "estallido social" para ceder ante el régimen de marroquí incluso hasta la cosoberanía de Ceuta y Melilla.

En una rueda de prensa en el Congreso, Millán ha afirmado que Ceuta vive "una auténtica pesadilla que parece que no termina" desde hace más de un mes y ha acusado a Marruecos de promover la situación y al Ejecutivo de Sánchez de tolerarla. A su juicio, el presidente se comporta como "un auténtico agente marroquí" y le considera "corresponsable" de las agresiones, violaciones y de la inseguridad que se vive en la ciudad.

La dirigente de Vox ha descrito un "escenario bélico" en el que los ceutíes no pueden hacer vida normal, abrir sus negocios o caminar con tranquilidad por la calle, mientras los militares sufren "constantemente emboscadas".

"SÁNCHEZ ES CAPAZ DE HACER LO LEGAL Y LO ILEGAL"

Millán ha vinculado también la crisis de Ceuta con la continuidad de Sánchez en La Moncloa y ha asegurado que el presidente es "capaz de no convocar elecciones". "Sánchez es capaz de hacer lo legal y lo ilegal con tal de mantenerse en el poder, lo posible y lo imposible, lo que creíamos que nunca iba a suceder y finalmente ha terminado sucediendo", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que es capaz de "tensionarse hasta el punto de no convocarlas para aludir a la inseguridad y la amenaza sobre nuestra soberanía, que ha tolerado él mismo como excusa para no convocarlas". "Estamos seguros de que lo puede hacer", ha sentenciado.

Además, la dirigente de Vox ha señalado además que su partido considera que Sánchez está "dispuesto a todo" con tal de evitar un eventual suplicatorio que pueda llegar por parte del Tribunal Supremo ante los casos de corrupción que se investigan y ha recordado que Vox ha registrado una reforma del Reglamento del Congreso para que ese suplicatorio pueda concederse "a la mayor celeridad posible".

"UNA ESPECIE DE LAMPEDUSA"

Asimismo, Millán sostiene que el Gobierno quiere "provocar el estallido social en Ceuta para justificar sus futuras claudicaciones frente al régimen de Marruecos" y ha afirmado que la ciudad está convertida en "una especie de Lampedusa" donde se dará a los ciudadanos dos opciones: "quedarse y convivir con los invasores, malvivir con los invasores, mejor dicho, o irse".

En este punto, ha señalado que tras el episodio de 2021 se marcharon de Ceuta 7.000 personas y se ha preguntado cuántas pueden hacerlo ahora hacia la Península.

"Esto es lo que está buscando el Gobierno, el estallido social, para justificar determinadas decisiones que en otras circunstancias jamás se habrían tomado. Para mostrarnos que la única solución es ceder ante el régimen marroquí y avanzar hacia una supuesta cosoberanía sobre Ceuta y Melilla perfectamente", ha expuesto.

Según ha añadido Millán, el PSOE tendrá que explicar "qué es lo que le debe a Marruecos para semejante sumisión". "Vox lleva años denunciando que hacía falta construir un muro, militarizar la frontera" y evitar las políticas de puertas abiertas. Santiago Abascal fue declarado persona 'non grata' en Ceuta tras denunciar estas cuestiones", ha recordado.

La portavoz parlamentaria de Vox ha señalado además que la Fiscalía General del Estado elevó a 23 las agresiones sexuales en Ceuta desde el comienzo de la "invasión" y que nueve de las víctimas son menores.

A su juicio, estas son las consecuencias "de la guerra híbrida que Marruecos ha declarado a España" y que Sánchez "tolera" porque es un "traidor con todas las letras". Por eso, ha pedido activar el artículo 102 de la Constitución para que el presidente sea juzgado por traición.

ROMPER TODAS LAS RELACIONES CON MARRUECOS

La portavoz de Vox ha anunciado además el registro de una iniciativa para exigir la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito con Marruecos en 1991, así como la retirada del embajador de España en Rabat y la expulsión del embajador marroquí en Madrid. "España debe responder y actuar como un Estado soberano", ha defendido.

Asimismo, ha pedido revisar el conjunto de relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar que cualquier cooperación esté presidida por los principios de "reciprocidad, respeto a la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial".

Vox quiere que se suspenda también el acuerdo preferencial de Marruecos con la Unión Europea, que se militarice la frontera, que se otorgue la condición de autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se devuelva a su país a todos los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente. Y ha reclamado al Gobierno que exija a Marruecos la acogida de esas personas en virtud del acuerdo firmado en 2007.

Por último, preguntada sobre las palabras de Sánchez sobre Felipe VI pronunciadas ayer en una entrevista radiofónica en la 'cadena SER', donde indicó en su reinado no ha ido aún a Ceuta, Millán ha rechazado que fueran fruto de un lapsus o una equivocación y ha afirmado que fueron "perfectamente medidas" y "pensadas para desviar el foco" y provocar un debate sobre las visitas del monarca a Ceuta en lugar de hablar de la situación que atraviesa la ciudad.