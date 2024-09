Yolanda Díaz asegura que "hay Gobierno para rato" aunque no se aprueben los PGE para 2025

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha remarcado que la tarea de un gobierno es transformar, "no es resistir", y ha afirmado que "hay Gobierno para rato", aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

"Resistir sería que conocemos que la educación pública está mal y resistimos, nos aguantamos. Gobernar es darle poder a quien no lo tiene hoy. Cuando esta semana aprobamos una norma pionera en nuestro país, y referencia ahora mismo ya en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y en el mundo, para dar derechos a las más invisibles, que son las trabajadoras del hogar, ¿qué estoy haciendo? Dando poder a las más invisibles y a las más débiles", ha indicado Díaz en una entrevista a El País este domingo recogida por Europa Press.

Ha contestado así a la pregunta de qué habría de hacer el espacio progresista, si debería renunciar ya a pensar que se conforme como un sector unitario, teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones desde las generales del verano pasado.

Sobre la estabilidad del Ejecutivo, Díaz ha asegurado: "La solidez del Gobierno de coalición es absoluta y quiero dar auténtica tranquilidad a mi país, y, sobre todo, le quiero dar una mala noticia a la ya casi extrema derecha española, aunque tenga muchos nombres. Hay Gobierno para rato", aunque no se aprueben de nuevo los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No obstante, Díaz ha advertido al PSOE que de legislar "es central" pero hay medidas incluidas en el acuerdo de Gobierno "que no estamos haciendo"

La exlíder de Sumar, quien dimitió de este puesto al día siguiente de las elecciones europeas tras arrastrar malos resultados en otras citas electorales, ha recalcado que se centra en su cartera de Trabajo.

"No hay que confundir dos cosas: ser la líder de un espacio político con ocuparse de los problemas de la ciudadanía. Yo me he ocupado, desde que me designaron ministra de Trabajo en la legislatura pasada, de lo que me gusta, que es la vida de la gente. Después, he sido, en un muy corto espacio de tiempo, la dirigente de un espacio político y ahora vuelvo a ser la que se ocupa de la vida de la gente", ha indicado Díaz.