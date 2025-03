Yolanda Díaz augura que Feijóo "jamás" llegará a la Moncloa porque está "secuestrado" por las tesis de Vox

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha proclamado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, nunca va a llegar a la Moncloa estando "secuestrado" por las tesis políticas de Vox, como aprecia en materia migratoria.

"Jamás va a ganar las elecciones y llegar a la Moncloa con las tesis de Vox, jamás. No se gana desde los extremos y creo que se equivoca el señor Feijóo", ha lanzado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press.

Díaz ha desgranado que tiene diferencias en materia migratoria con el PSOE, dado que Sumar no comparte el pacto migratorio europeo y también rechazan la práctica de devoluciones 'en caliente' en fronteras. Asimismo, ha puesto de manifisto el alejamiento ideológico con Junts en esta materia y otras.

No obstante, ha afirmado que le "entristece" el no reconocer ya al PP en este campo, dado que Feijóo, cuando gobernaba en Galicia, tenía una política de acogida de menores migrantes no acompañados. "No es lo que está defendiendo hoy, son menores que son absolutamente vulnerables", ha apostillado después de que el PP haya cargado contra el decreto para su reparto entre las comunidades autónomas.

Díaz ha reprochado que había negociaciones con el Gobierno con los populares y que había opciones para encarrilar un acuerdo con ellos, pero ha afeado que el PP está "secuestrado por Vox".