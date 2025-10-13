Yolanda Díaz celebra el alto el fuego en Gaza pero alerta de que no puede convertirse en un "protectorado" de Trump

1017490.1.260.149.20251013135337 Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrecen declaraciones a la prensa, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que el acuerdo de alto el fuego en Gaza es un "alivio" para el pueblo palestino, pero ha reafirmado sus reticencias sobre el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la zona al alertar de que Palestina no puede convertirse en un "protectorado" de Norteamérica.

Así lo ha trasladado en relación a la cumbre que se celebra hoy en Egipto durante una declaración institucional sin preguntas a la prensa en el Ministerio de Trabajo junto a los ministros de Sumar Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Ernest Urtasun (Cultura) y Mónica García (Sanidad) para presentar una propuesta de reforma de vivienda elaborada por Sumar

Díaz ha subrayado que la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás y que se mantenga el alto el fuego es una "buena noticia sin duda", pero ha insistido en que el futuro de Palestina debe recaer en su pueblo y no puede convertirse un "protectorado" de Estados Unidos.

En contraposición, la vicepresidenta ha señalado que las instituciones internacionales deber ser "la llave y las garantes de la paz" en Gaza, al insistir en que el plan de Trump entraña "demasiadas incertidumbres".

Por ello, ha vuelto a reivindicar la necesidad de impulsar una conferencia de paz en Madrid sobre la paz en Gaza que aporte las "debidas garantías" a los palestinos de que sus derechos son "respetados".