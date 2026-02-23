Yolanda Díaz celebra que se desclasifiquen los archivos del 23-F: "Es un acto de responsabilidad con nuestro pasado"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SM- Matias Chiofalo - Europa Press

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado este lunes que se vayan a desclasificar los archivos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha asegurado que esto se trata de un "acto de responsabilidad" con el pasado.

"Queremos que en uno de los episodios más oscuros de nuestro país entre la luz, porque la democracia no se protege con silencios, sino con memoria y transparencia.", ha manifestado la dirigente de Sumar en un publicación en la red social 'Bluesky', recogida por Europa Press, respecto al la promesa del Ejecutivo de desclasificar el martes los archivos del 23-F.

Sobre ello, Díaz ha agregado que este acto de "memoria y transparencia" es responsable con el pasado y futuro de España: "Desclasificar los archivos del 23F es un acto de responsabilidad con nuestro pasado y compromiso con un futuro más democrático y fuerte".

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años. "La memoria no puede estar bajo llave", defendió Sánchez.

También el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de "primer paso positivo" el anuncio del presidente del Gobierno pero ha pedido acelerar el paso siguiente a la desclasificación, que, según ha considerado, es la reforma de ley de secretos oficiales. "Cumplimos con la memoria (histórica), aunque vayamos tarde, pero estamos cumpliendo", ha dicho en una entrevista en 'TV3'.