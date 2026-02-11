Yolanda Díaz considera "un gravísimo error" hablar de "personas o marcas" en la reestructuración de la izquierda

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la reestructuración de la izquierda alternativa "no va de hablar" de ellos mismos, sino de "ganar el país", y ha defendido que "todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea", insistiendo en que el objetivo es "movilizar a la gente".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso antes del Pleno, Díaz ha afirmado que "hay que tener claro lo que está pasando en el país" y ha advertido de que "hablar de personas, hablar de marcas, hablar de elementos que están fuera de la sociedad española es un enorme error".

"No va de eso. Va de ganar el país. Va de entender que la gente necesita esperanza y necesita, sobre todo, que le demos razones", ha señalado.

En este sentido, la también ministra de Trabajo ha subrayado que, "como siempre ha dicho desde hace muchísimos años, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea" y ha querido ser "muy clara" al insistir en que "va de movilizar a la gente, no de otra cosa".

Díaz ha calificado como "un gravísimo error" hablar de personas. "Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del día 18 --el de Gabriel Rufián y Emilio Delgado--, el acto del día 21 --el de todos los partidos que componen Sumar--, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero, insisto, va de la gente", ha concluido.