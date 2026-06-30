Yolanda Díaz defiende que se investigue hasta el final si se aprecian presuntas irregularidades en la SEPI

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado comentar la imputación de la presidenta de la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el caso 'Leire Díez' y ha subrayado que tienen que investigarse hasta el final si hay indicios de presuntas irregularidades.

En declaraciones a los medios tras participar en la presentación del Plan de Inclusión y Ciudadanía, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, la titular de Trabajo ha insistido en que no comenta imputaciones ni va a incurrir en "procesos paralelos".

"Lo que sí que creo es que si hay presuntas irregularidades en agencias públicas, tienen que ser absolutamente investigadas", ha agregado para insistir en que si hay algún tipo de responsabilidad, que "caiga todo el peso de la ley".

Por otro lado, ha aprovechado para reivindicar la necesidad de transformar la SEPI para convertirla en una agencia pública que potencie y modernice las políticas industriales en España.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.