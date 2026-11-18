La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que le parece "muy bien" la posibilidad de conceder el indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que fue condenado por revelación de secretos.

"Soy muy partidaria que se le indulte al exfiscal general del Estado", ha declarado en declaraciones en el marco de las jornadas 'Metafuturo' que organiza el grupo 'Atresmedia', después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya apuntado la posibilidad de conceder esta medida de gracia a García Ortiz.

Díaz ha aprovechado para enviar "todo su cariño" al exfiscal general del Estado, al que ha definido como uno de los profesionales "más brillantes" que tiene España en el ámbito jurídico. Asimismo, ha expresado su solidaridad hacia él y su familia por lo que "han vivido a lo largo de este tiempo", en relación al proceso a la sentencia condenatoria por revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador.