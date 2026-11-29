La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acude a votar a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía en Madrid. - YOLANDA DÍAZ

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido este domingo la jornada electoral como un día de "esperanza, democracia y alegría" y ha reivindicado que los derechos son fruto de la lucha colectiva y de quienes creen que "las cosas pueden cambiar".

"Los derechos nunca llegan solos. Son fruto de la lucha, de la gente que cree que las cosas pueden cambiar y que merece la pena seguir avanzando", ha escrito Díaz en un mensaje publicado en su perfil de Bluesky tras acudir a votar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía en Madrid.

Díaz ha pedido en su mensaje que "nunca" falte la esperanza. El mensaje lo ha acompañado de dos imágenes en las que se ve, en primer lugar, como entra al colegio electoral junto al apoderado de Frente Amplio, mientras que en la segunda imagen se le ve depositando su voto.