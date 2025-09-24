Yolanda Díaz, sobre el juez Peinado: "Su instrucción se va a estudiar en todas las facultades de Derecho"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante el acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de Cine de San Sebastián, en Tabalakera, a 20 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado tras el auto de éste en el que informa a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.

"La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de este país", ha lanzado en los pasillos del Congreso cuestionada por la prensa sobre la decisión del magistrado.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para una comparecencia previa.