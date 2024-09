Yolanda Díaz no irá a la toma de posesión de Sheinbaum a la que había sido invitada tras la decisión de Exteriores

Varios diputados de Sumar han cuestionado abiertamente la línea marcada por el departamento de Albares



La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tras la decidir el Gobierno que no asistirá ningún representante tras rechazar la exclusión del Rey Felipe VI al evento.

Fuentes de su entorno han explicado a Europa Press que Díaz había sido invitada a la ceremonia de toma de posesión de Sheinbaum, pero finalmente se ha decidido que no se desplazará a México tras la línea marcada por Exteriores.

En julio y antes de este conflicto diplomático la titular de Trabajo expresó que su voluntad era acudir a la formalización de Claudia Sheinbaum como mandataria mexicana, con la que mantenía una "magnífica relación". Sin embargo, como miembro del Ejecutivo no acudirá a la toma de posesión.

Por otro lado, diputados de Sumar en el Congreso han cuestionado abiertamente la decisión de Exteriores por la "exclusión" de Felipe VI en la ceremonia.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha lanzado a través de un apunte en 'X' que vuelven a comprobar que "la monarquía es una anacrónica carga que nos da problemas cuando no ruboriza".

"Mal ejemplo de diplomacia exigir al anfitrión de la fiesta a quien tiene que invitar a su casa España estaría muy bien representada por autoridades elegidas democráticamente", ha apostillado cuestionando la decisión de Exteriores. Santiago fue también invitado al evento pero no asistirá al coincidirle con la fiesta anual del PCE, según indican fuentes parlamentarias.

La diputada del grupo plurinacional y miembro de Más Madrid, Tesh Sidi, también ha escrito en las redes que no se puede faltar a la toma de posesión de un gobierno progresista.

Varios miembros del grupo parlamentario han calificado de "error" y "torpeza" en materia de relaciones diplomáticas la postura de Exteriores, que a nivel de Gobierno deben seguir aunque eran partidarios de que hubiera representación del Ejecutivo. No obstante, hay voces que apuestan por hacer un esfuerzo en que a nivel político haya algún tipo de representación del espacio.

PODEMOS JUSTIFICA QUE EL REY NO SEA INVITADO

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha justificado que el Rey no sea invitado a la investidura de Claudia Sheinbaum, esgrimiendo que "avergonzó a España" en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que es "un problema" para las relaciones internacionales basadas "en el respeto" y "los Derechos Humanos".

"El Rey avergonzó a España en la toma de posesión de Gustavo Petro y ahora no le invitan a México. Aunque el facherío patrio se enfade, el Rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto y los Derechos Humanos y no en la corrupción", ha sentenciado la dirigente de la formación morada en un mensaje en la red social X, haciendo referencia a cuando Petro exhibió en su investidura la espada de Simón Bolívar y don Felipe no se levantó.