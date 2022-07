Yolanda Díaz proclama que el caso de los ERE en Andalucía es "muy grave": "La ciudadanía no tolera la corrupción"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado que el caso del uso irregular de ayudas a los ERE en Andalucía, por el que han sido condenados los expresidentes Juan Antonio Griñán y Manuel Chaves, es "muy grave" y lo achaca sobre todo a la etapa del "bipartidismo".

"La ciudadanía no tolera la corrupción de ninguna manera. Este caso es muy sangrante porque tiene que ver con recursos públicos dirigidos a los trabajadores andaluces", ha enfatizado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, sobre la reciente resolución del Tribunal Supremo.

Ayer precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió a Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras la condena por el caso de los ERE, con la que cree que "están pagando justos por pecadores", y ha evitado pronunciarse sobre "hipótesis" como podría ser la concesión del indulto.

Por su parte, la también titular de Trabajo ha recalcado que entraña gravedad lo que pasó con las ayudas de los ERE en Andalucía y ha recalcado que España es "moderna" y no quiere esa forma de gestionar nunca más. "Y ahí lo dejo", ha remachado.

Cuestionada sobre la posibilidad de aplicar indultos a ambos expresidentes, Díaz ha respondido que ella "no va a hacer futuribles" y, en su caso, opinará si se llega a esa circunstancia.

No obstante, ha insistido en que este caso se encardina con una práxis vinculada de un bipartidismo que no va a volver y ha rechazado esos "latiguillos" de que la corrupción, por ejemplo, del PP ya está amortizada porque "no es cierto" y sigue penalizando.