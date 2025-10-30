Yolanda Díaz proclama que Mazón tiene que dimitir tras ser increpado en el funeral de Estado por la dana

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a sus llegadas al homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

Dirigentes de Sumar reclaman su cese tras señalar el presidente valenciano que hará una reflexión de lo ocurrido en próximos días MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, "no puede continuar ni un minuto más en el cargo" tras ser increpado por familiares de las víctimas de la dana durante el funeral de Estado que tuvo lugar este miércoles.

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro en Madrid con la copresidenta de Greens Europa, Díaz ha confrontado que en dicho funeral se pudo ver la "dignidad de un pueblo y de las familias de unas víctimas que estaban sufriendo muchísimo".

Pero también ha lanzado que, con total "honestidad", se evidenció implícitamente la "irresponsabilidad" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no demandarle que dimita.

"El señor Mazón no puede continuar un minuto más en su cargo por respeto a la dignidad del pueblo valenciano, por respeto a la dignidad de las familias", ha enfatizado para pedir a Feijóo que corrija su postura y lanzarle que "o dimite Mazón" o se confirmará que es una "marioneta" de Vox, al que favorece electoralmente. Asimismo, ha subrayado que es "unánime" la sensación de que Mazón debe "apartarse", dado que representa "lo peor de la política".

LA ÚNICA REFLEXIÓN QUE QUIEREN DE MAZÓN ES SU RENUNCIA

Posteriormente y tras las declaraciones del presidente valenciano, en el que se emplazaba a una reflexión más profunda de cara a próximos días tras lo ocurrido en el funeral de Estado, diversos miembros de Sumar han concluido que solo tiene un camino y es la "dimisión".

"La reflexión ya la ha dejado clara el pueblo valenciano: Mazón tiene que dimitir", ha escrito en la red social 'Bluesky' la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Barbero.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha lanzado que "lo que piden las víctimas, sus familiares y la sociedad es verdad, justicia, reparación y no repetición", por lo que la "única reflexión posible es su dimisión".

Por otro lado, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha recriminado mediante un mensaje en la red social 'X' que "ha tenido que pasar un año y un día para que Mazón y el PP reflexionen". pero "ahora van tarde."

"Cada día que pasa sin que Mazón dimita es un día más de indecencia y de humillación a las víctimas y a sus familiares. Los valencianos y valencianas no pueden esperar más", ha apostillado.

A su vez, el diputado de IU en el Congreso adscrito al grupo Sumar Nahuel González espera al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, dimita de su cargo antes de comparecer el 17 de noviembre en la comisión de investigación de la cámara sobre la dana y ha prometido que no tendrán "ninguna sensibilidad" con él cuando se le interrogue.