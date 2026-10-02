Yolanda Díaz recalca que el adelanto electoral es competencia de Sánchez y respetará la decisión que adopte

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado que la convocatoria de elecciones anticipadas en una prerrogativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que respetará la decisión que adopte, si bien ha desgranado que el previsible rechazo de las derechas a los decretos de vivienda supone "un punto de inflexión" y llama a la ciudadanía progresista a dar un paso adelante.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha subrayado que ha podido conversar con el presidente desde ayer jueves, cuando hay momentos "excepcionales" como el actual, pero ha desgranado que "jamás desvelará" las conversaciones con Sánchez a la pregunta de si habían hablado de la opción de adelantar los comicios.

Tras recalcar que ha podido dialogar con muchos dirigentes políticos, Díaz ha comentado que Sánchez está "preocupado", como "toda España", por la situación que genera el rechazo de PP, Vox y Junts a las medidas de vivienda, si bien ha desgranado que durante la legislatura han "navegado" otra "adversidades" y "crisis" con la "responsabilidad de hacer lo que se tiene que hacer".

ES PRUDENTE Y NO ADELANTA ESCENARIOS

Respecto a si opina que debería convocarse ya elecciones ante la previsible derrota parlamentaria que tendrá el Gobierno, la también ministra de Trabajo ha dicho que es una "mujer prudente" y que es consciente de que la situación es "difícil", enfatizando que la responsabilidad de decidir si hay elecciones la tiene el presidente y se tiene que respetar la decisión que adopte.

"La responsabilidad de decidir cuándo nos vamos a elecciones la tiene el presidente del gobierno. Creo que hay que respetarlo, tiene que pensar y, por supuesto, esa decisión es exclusivamente suya", ha ahondado.

También ha proclamado que los partidos que componen Sumar van a estar "a la altura" ante cualquier escenario y si al final hay comicios adelantados, como ya ocurrió en las elecciones de 2023.

En todo caso, Díaz ha pedido a la ciudadanía que siga movilizada en términos democráticos y defiendan que hay medidas que "merece la pena".

BARAJABA QUE JUNTS PODRÍA VOTAR EN CONTRA

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha manifestado que "por desgracia" se esperaba la posibilidad de que Junts rechazara medidas antidesahucios o de prórroga de alquiler, como así anunció este jueves la formación.

"Estamos en manos de tres fuerzas reaccionarias, el PP, Vox y Junts, que están en contra de la gente trabajadora de nuestro país", ha desgranado para advertirles que se "confunden" si piensan que golpean al Gobierno, porque en realidad están yendo contra la gente.