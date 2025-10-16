Yolanda Díaz reclama sanciones a Israel y garantizar que Netanyahu sea juzgado por sus "crímenes" en Gaza

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Reafirma que el paz de Trump no puede convertir Palestina en un "protectorado" BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado este jueves en Bruselas aplicar sanciones a Israel, romper el acuerdo de asociación comercial de la UE con este país y garantizar que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, es juzgado en la Corte Penal Internacional por crímenes contra el pueblo palestino.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras visitar en la ciudad belga una acampada de mujeres que defienden la paz en Gaza y la solidaridad con el pueblo palestino.

La también ministra de Trabajo ha defendido como necesario "parar la barbarie" del genocidio en Gaza y ha exigido una "paz justa y duradera", lo que pasa por garantizar que los territorios palestinos no se convierten en un "protectorado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, ha prometido que su espacio político "no va a parar" hasta que se depuren responsabildiades penales contra Netanyahu y se ha comprometido a impulsar acciones para "acabar con la economía del genodicio" de Israel.

Y para ello ha apuntado que es "clave y esencial" romper el convenio de asociación comercial entre la UE e Israel.

Por otro lado, ha vuelto a reivindicar que el futuro de Gaza se dedica en una conferencia de paz en Madrid, auspiciada por Naciones Unidas y con presencia del pueblo palestino. "La paz de Trump no puede convertir Palestina en un protectorado, no lo vamos a consentir", ha apostillado.

De esta forma, ha apuntado que esta propuesta de conferencia de paz ha recibido buena acogida por parte de la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y el embajador del Estado de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.