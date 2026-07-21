Yolanda Díaz reclama que Zapatero debe dar explicaciones sobre su situación judicial

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d), durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Pa - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido que Sumar mantiene la posición de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tiene que dar explicaciones sobre su presunta implicación en el caso 'Plus Ultra', al considerar que hay "inquietud", "tristeza" y "preocupación" ciudadana.

Así se ha expresado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, cuestionada sobre la valoración de los integrantes de Sumar en el Gobierno respecto a la situación judicial de Zapatero.

De esta forma, Díaz ha manifestado públicamente su petición de explicaciones a Zapatero en contraste con la ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien en la misma sala de prensa ha defendido que mantiene su confianza en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es inocente, evitando valorar las "distintas versiones y estrategias de defensa" de Julio Martínez y otros imputados en el 'caso Plus Ultra'.

Precisamente este martes el empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, ha situado al exlíder socialista como mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2020, si bien ha asegurado desconocer qué gestiones hizo o con quién trató para la obtención del mismo.

Al respecto, Yolanda Díaz ha subrayado que ella no hace comentarios sobre investigaciones judiciales en curso, al entender que sería irresponsable valorarlos cuando lo correcto es dejar que la Justicia haga su trabajo.

Dicho esto, ha agregado que daba por reproducidas las referencias de la ministra portavoz relativas a la presunción de inocencia, pero ha recordado que su espacio político ya ha dicho que Zapatero tiene que dar "explicaciones" sobre sus actuaciones.

"Y lo creemos firmemente porque es verdad que hay inquietud, hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Pedimos que se den explicaciones y el resto de consideraciones, si me permiten, doy por reproducido lo que ha dicho la ministra portavoz", ha zanjado.