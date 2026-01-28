Yolanda Díaz, Sira Rego y Bustinduy entran en escena de la campaña del 8F en Aragón para apoyar la candidatura IU-Sumar

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participan en el acto "Juventud - Precariedad", en el Auditorio Espacio Fundae, a 23 de mayo de 2025, en Madrid (E - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar activa a sus ministros para arropar la candidatura de la coalición con IU a las elecciones de Aragón y movilizará a partir de este fin de semana a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Según han informado a Europa Press fuentes del espacio, la también ministra de Trabajo se desplazará este domingo a un acto en Huesca para apoyar junto a Rego a la candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, y al número uno de la candidatura por esta circunscripción, Vicente Guerrero.

El sábado habrá un mitin central de la coalición en Zaragoza que contará de nuevo con la presencia de la cabeza de cartel electoral, la ministra Rego, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo y la próxima diputada de Sumar en el Congreso Laura Vergara.

El líder de IU, que en su último informe apeló a buscar una nueva marca electoral para el espacio Sumar de cara a las generales, y la vicepresidenta segunda de momento no coinciden en campaña electoral.

El viernes, el ministro de Derechos Sociales acompañará a Abengochea en un encuentro con las entidades de la Federación de Barrios y la Federación de Asociaciones por la Inclusión, con la previsión de que atiendan a los medios de comunicación.

De cara a estos comicios el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga una horquilla entre 1 y 3 escaños para la coalición IU y Sumar, que compite electoralmente en el espacio de la izquierda alternativa con la Chunta Aragonesista (uno de sus aliados en los comicios del 23J) y Podemos.