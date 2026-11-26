La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, durante un acto de Comuns-Front Ampli, en el Parc Sant Martí, a 21 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se suma a los dirigentes que protagonizarán el cierre de campaña de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N.

De esta forma, el cartel del evento estará compuesto por la aspirante a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, Díaz y los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Mónica García (Sanidad).

También tomarán la palabra el cabeza de lista por Madrid de Frente Amplio, Emilio Delgado, el referente electoral de IU en estos comicios, Toni Valero, y la colíder de Movimiento Sumar, Verónica Barbero.

La candidatura ha explicado que la dirigente de Más Madrid y senadora la pasada legislatura, Carla Antonelli, presentará el acto que tendrá lugar en el recinto 'La Nave', en el distrito madrileño de Villaverde.

El evento tendrá también un componente lúdico con las actuaciones musicales para sus simpatizantes a cargo de Zahara, Samantha Hudson, el rapero Elio Toffana y el cantautor Pedro Pastor, que se ha sumado a este elenco de artistas este jueves.