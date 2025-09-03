Yolanda Díaz ve como "una noticia de salud democrática" la reunión entre Illa y Puigdemont

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrece declaraciones a la prensa en la sede del Ministerio de Trabajo, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado como "una noticia de salud democrática" la reunión de este martes entre el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, esgrimiendo que "el diálogo entre diferentes siempre ayuda".

En declaraciones a los medios tras finalizar un encuentro con responsables de colectivos ecologistas y de gestión ambiental en la sede del Ministerio, la también dirigente de Sumar ha sostenido que "lo normal en democracia" es el diálogo, y ha deseado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, estuviera "ayudando y cooperando" con el Gobierno.

"Creo que es una noticia de salud democrática que el presidente Illa y el expresidente Puigdemont ayer se reunieran. Principio de normalidad democrática", ha afirmado, recalcando que "el diálogo entre diferentes siempre ayuda a facilitar la vida democrática en nuestro país".

Las declaraciones de Díaz tienen lugar después de que Illa y Puigdemont se reunieran este martes en Bruselas, un encuentro que el ala socialista del Ejecutivo ha calificado como "buena para la convivencia" y como "la foto de un reencuentro".