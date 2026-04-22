Zapatero afea a Machado no verse con Sánchez y a quienes le insultaron en Sol les recuerda: están aquí por su Gobierno

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

Dice que en Venezuela ha liberado a "decenas y decenas de presos antes de Trump" y que la Ley de Amnistía es de Delcy Rodriguez, no de EEUU MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurdo hoy que en Venezuela él ha liberado a "decenas y decenas de presos antes de Trump y con Trump". También ha afeado a la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que no se haya reunido con Pedro Sánchez, al tiempo que ha recordado a quienes insultaron a Delcy Rodríguez y al presidente del Gobierno en la Puerta del Sol, junto con el cantante Carlos Baute, que ellos están en España porque el Ejecutivo socialista se lo ha permitido.

Zapatero ha realizado estas declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntado si con el presidente de Estados Unidos se ha producido la liberación de presos que él no consiguió con Maduro.

El expresidente del Gobierno ha querido matizar esta afirmación asegurando que él ha "liberado a decenas y decenas de presos antes de Trump, y de que existiera Trump" y también "con Trump". A este respecto ha indicado que muchos de ellos están aquí en España.

En cuanto a la actuación del Gobierno de los EEUU en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, ha señalado que es un movimiento que merece "todos los reparos" desde el punto de vista de la legalidad internacional.

Dicho esto, ha apuntado que el cambio se ha producido con la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la que ha atribuido en exclusiva la puesta en marcha de la ley de amnistía que ha propiciado la excarcelación de muchos presos políticos en Venezuela. Según Zapatero, esta ley de amnistía "no estuvo establecida en el acuerdo con Estados Unidos".

En cualquier caso, ha añadido que hay una "cierta esperanza" en Venezuela de caminar hacia reformas políticas, institucionales, libertades, y considera que "eso hay que apoyarlo".

Zapatero también ha rechazado las críticas que han recibido tanto él como el presidente del Gobierno esta mañana en el Parlamento, donde las diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que el expresidente no hace mediación en Venezuela sino "negocios" y ha acusado a Pedro Sánchez de ir de la mano de Delcy Rodríguez.

EL DISCURSO DEL PP CON VENEZUELA ESTÁ "COMPLETAMENTE PASADO"

"Es un discurso completamente pasado", ha exclamado y ha defendido la actuación del jefe del Ejecutivo con Venezuela, calificándola de "ejemplar".

A renglón seguido, se ha referido a la visita a España de la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y la ha afeado no haberse querido reunir con "presidente del Gobierno que mejor ha tratado a los venezolanos".

De hecho, la ha reprochado que no se reuniera con el Gobierno para interesarse por los casi 300.000 venezolanos que viven en España. También ha criticado los gritos de los venezolanos, alentados por el cantante Carlos Baute, que se oyeron en la Puerta del Sol, el día que Corina Machado se reunión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, llamando a "echar a la mona", en referencia a Delcy Rodríguez, y que también se profirieron contra Pedro Sánchez.

A este respecto, ha recordado a los venezolanos que estaban "allí gritando" contra Pedro Sánchez que "todos están ahí porque el Gobierno de Sánchez les ha permitido tener una vida digna aquí porque no podían en su país".

En su opinión, "en la vida es muy importante saber quién es agradecido y reconocer a los demás". Ha puesto como ejemplo que él trata de hacerlo siempre y ha señalado que acaba de reconocer "el cambio que hubo en Venezuela y que la política de diálogo de Marco Rubio con Jorge Rodríguez es una política que funciona".

La conclusión de Zapatero es que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha portado con Venezuela "con una gran dignidad y generosidad" apoyando a los venezolanos y "las causas sensatas de avances en derechos y en democracia".