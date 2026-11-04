Zapatero asegura que no conserva documentación de las joyas y ve "pertinente" pedir información a Arabia Saudí

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que no conserva documentación relativa a las joyas halladas en su despacho y que, por ese motivo, considera "útil" y "pertinente" que el juez reconsidere su rechazo a enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para corroborar que las piezas fueron un regalo personal del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud tras una visita oficial a España en 2007.

En un escrito remitido al juez al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, recurre la negativa del instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, a librar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para certificar que las joyas fueron un "regalo estrictamente personal" del monarca saudí, ya fallecido.

"Zapatero manifiesta que no conserva en su poder ningún elemento periférico del propio regalo, que tampoco tuvo nunca una especie de recibí o resguardo de aquella entrega ni conserva los estuches de las joyas, ni certificado o documentación alguna relativa a esos objetos", señala.

El letrado añade que esas manifestaciones "no se pueden considerar extrañas, especialmente si se tiene en cuenta no solo el contexto en el que se produjo la entrega, sino especialmente que han transcurrido 19 años desde aquel momento".

LA COMISIÓN ROGATORIA, LA "VÍA MÁS DIRECTA"

El abogado cree que la comisión rogatoria es "la vía más directa, efectiva, proporcionada y completa para acreditar el relato explicativo" de la tenencia de las joyas en poder de Zapatero, que inicialmente fueron tasadas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena.

En un segundo informe pericial, la joyería Yanes estimó que el juego de piezas hallado en el despacho del expresidente del Gobierno valdría un millón de euros e indicó como hipótesis "muy probable" que fueran de origen asiático. Precisamente, el magistrado pidió esta semana identificar al autor del punzonado de las joyas para saber quién fue el fabricante.

El magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El juez también imputó al expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras la incautación de las joyas de su despacho. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, apunta a que el expresidente habría cometido un presunto delito de malversación al quedarse este regalo y no entregarlo a Patrimonio del Estado.