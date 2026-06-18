Zapatero defendió ante el juez la "legalidad" de sus actividades: "Ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, que toda su actividad profesional "ha sido conforme a la legalidad" y que no ejerció "absolutamente ninguna influencia en el rescate" de la aerolínea.

"Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho y por último decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", comenzó Zapatero su declaración, según un audio del interrogatorio al que ha tenido acceso Europa Press.

El expresidente fue citado este miércoles como investigado en la causa sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

Zapatero contestó sobre Plus Ultra pero rechazó hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

Al final del interrogatorio, el magistrado preguntó al letrado del expresidente sobre cuánto tiempo prevén que puedan estar en disposición de declarar sobre las joyas, a lo que respondió que "una semana o diez días".