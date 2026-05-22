Zapatero y su esposa comparten una cuenta bancaria que recibió 1,5 millones entre 2020 y 2025, según el juez

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, comparten una cuenta bancaria que recibió un total de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025, a través de transferencias realizadas por diferentes entidades bajo sospecha en el 'caso Plus Ultra', en el que el exdirigente socialista está imputado como presunto líder de una red de tráfico de influencias.

En el auto del juez José Luis Calama, que ha citado a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio, el magistrado sostiene que en una cuenta de la que ambos son titulares "constan abonos" de Análisis Relevante, una empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente e imputado en el mismo caso, por importe de 490.780 entre 2020 y 2025.

Precisamente, el juez ordenó el bloqueo de hasta un límite de 490.780 en cuentas bancarias de Zapatero, la cantidad que habría recibido por supuestos trabajos de consultoría para la empresa de Julio Martínez Martínez, y de saldos de otras mercantiles bajo sospecha en la causa.

Calama apunta que el resto de transferencias recibidas en esta cuenta "procederían del pago de facturas por la prestación de servicios derivados de su actividad actual", esto es, prestación de servicios en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico y actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito de la geopolítica.

TRANSFERENCIAS DE OTRAS MERCANTILES

El auto abunda en otras 37 transferencias bancarias por valor de 649.552 de la empresa Thinking Heads Group SL, así como otras 37 por 352.980 ordenadas por The Global Analysis & Trends In' Emerging Regions y otras dos transferencias por 31.766 euros de Thinking Heads Americas LLC, según Calama.

El juez indicaba que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa", ya que detecta "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas, detallaba.

Calama señaló que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".